كشف بيان للفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالدار البيضاء بالجزائر ، اليوم الخميس، عن الإطاحة بجماعة أشرار مكونة من خمسة أشخاص يحترفون الترويج للمخدرات و حجزت بحوزتهم كمية 3.5 كلغ من الكيف المعالج و أسلحة بيضاء.

و تمت عملية الإطاحة بعد تحريات الفرقة الإقليمية للدرك الوطني مدعمة بفصيلة الأمن و التدخل بباب الزوار و كذا الثنائي "السينوتقني"، ليوضع حد لنشاط 5 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 30 سنة ، وقد تبين من المعلومات الأولية المتحصل عليها وجود كمية معتبرة من المخدرات مخبأة داخل محل لبيع المأكولات الخفيفة و السريعة.

و أضاف البيان، أن عملية التفتيش بدأت مباشرة فور الحصول على إذن من وكيل الجمهورية، وتمت مداهمة جميع المحلات حيث تم حجز كمية معتبرة من الكيف المعالج مخبأة داخل كيس بلاستيكي موضوع داخل ثلاجة المحل و التي تقدر بـ 3.05 كلغ وكذا أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام و الأنواع مع إلقاء القبض على المكلف بعملية الإخفاء و التخزين و يتعلق الأمر بالمسمى "ل.ش" البالغ من العمر 30 عاما و كذا أربعة أشخاص آخرين ينتمون لنفس العصابة و الذين يقومون بترويج هذه السموم بالأحياء المجاورة.

وقد تم تقديم المتورطين في القضية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء الذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية.