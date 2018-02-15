أوقفت قوات الأمن بمحافظة "المنستير" شرق تونس عنصراً إرهابياً ثبت تخابره مع أحد العناصر الإرهابية الموجودة في سوريا.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية، أمس الأربعاء، أن فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالرقاب ولاية سيدي بوزيد، و بعد مراجعة النيابة العموميّة، داهمت منزل عنصر تكفيري عمره 35 سنة ، وحجزت داخله كُتبًا و مطويّات ذات منحى تكفيري.

وأضافت الداخلية أن "النيابة العمُوميّة بعد استشارتها، أذنت للفرقة بالاحتفاظ به ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي.