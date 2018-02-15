بعد التوقيع ،اليوم الخميس ،على اتفاقية بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) والقرض الشعبي الجزائري والصندوق الوطني للسكن ،سيصبح بإمكان المكتتبين في برنامج عدل 2 سحب الأوامر بالدفع للشطر الثاني وتسديد حقوقها عن بعد لتفادي الطوابير المتكررة بملعب 5 جويلية.

وتسمح هذه الاتفاقية بتفادي التنقلات للمواطنين وتبسيط الإجراءات.

وتم تخصيص أرضية إلكترونية تتيح للمكتتب إدخال رقم التسجيل والرقم السري لاستخراج الأمر بالدفع الذي يكون مزودا بشيفرة خاصة بكل مكتتب لتفادي عمليات التزوير.

وتسمح هذه الاتفاقية أيضا للمكتتب الزبون في القرض الشعبي الجزائري أو بنوك أخرى بتسديد مستحقات الشطر إلكترونيا.