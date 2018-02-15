انتقل 8600 طالب جزائري للدراسة في الجامعات الفرنسية في سبتمبر الماضي، من إجمالي أكثر من 32 ألف طلب تسجيل للدراسة وهو رقم مرشح للارتفاع في السنوات القادمة، حسب تصريحات هيرفلين بروس مسؤولة "كامبيس فرانس وفرانس أليمني" بسفارة فرنسا بالجزائر، على هامش أشغال الدورة الدكتورالية بجامعة وهران 1 أحمد بن بلة أمس.

واعتبرت المتحدثة بأن الرقم مرشح للارتفاع خلال السنة الجارية، قياسا بعدد الزيارات المسجلة على المنصة الرقمية والذي فاق 40 ألف زيارة، للاستفسار حول إجراءات الالتحاق بالدراسة في الجامعات الفرنسية. واحتضنت قاعة المحاضرات تلاحيت بخلوف بمجمع الدكتور سليم طالب جامعة وهران 1 أحمد بن بلة، أشغال الدورة الدكتورالية الجزائر، بحضور جيرار مينار القنصل الفرنسي بوهران والبرفيسور عبد الباقي بن زيان مدير جامعة وهران 1 ورئيس الندوة الجهوية لجامعات الغرب، البروفيسور سماعين بلاصكا نائب المدير المكلف بالعلاقات الخارجية والدكتورة صونيا جديدي مكلفة بالتعاون العلمي والجامعي بالسفارة الفرنسية في الجزائر ونيكولا بوسيلغ مسؤول الدكتوراه والبحث العلمي "كامبيس فرانس" بفرنسا.

كما عرفت الدورة كذلك مشاركة طلبة دكتوراه من 15 جامعة بغرب البلاد و8 جامعات فرنسية.

وكشف نيكولا بوسليغ بأن الجزائر تحتل المرتبة الرابعة من حيث عدد طلبة الدكتوراه الأجانب المسجلين بفرنسا بـ1475 وراء كل من الصين 1961، إيطاليا 1776 وتونس 1653.

وقدم المتحدث ذاته معلومات للطلبة الحاضرين ونبذة عن مختلف برامج المنح الجامعية المشتركة بين البلدين والإجراءات المطلوبة للاستفادة من الدراسة في فرنسا أو القيام بتربصات قصيرة. ذكر من بين البرامج "بروفاس بي+" وبرنامج "هيبير كيريي- طاسيلي مغرب".