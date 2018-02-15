أعلنت وكالة الانباء الصحراوية، أن السويد صوتت ضد منح مفوضية الاتحاد الأوروبي توكيلا بفتح باب التداول بشأن بروتوكول جديد لاتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين الاتحاد والمغرب، بسبب إدماجه للمياه الإقليمية الصحراوية.

وأكد وزير الشؤون الريفية السويدي، سفين إيريك بوشت، في بيان وجهه للجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الأوروبي، أن "بلاده سترفض أي اتفاق شراكة جديد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الصيد البحري مادام يضم المياه الإقليمية للصحراء الغربية"، موضحا أنها ستصوت بـ "لا".

و يرجع سبب الرفض إلى أن السويد ترى أن الولاية المقترحة لا تفي بمتطلبات القانون الدولي"، مشيرا إلى أن الحكومة تعتبر أن ذلك الاتفاق يتم في غير مصلحة ودون إرادة الشعب الصحراوي وهو الإقليم الذي يحتله المغرب منذ 1975.