كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار،اليوم الخميس، أنه سيتم في شهر مارس المقبل الإعلان عن نتائج التحقيقات المتعلقة بـ 600 ألف ملف في إطار برنامج عدل 2.

وقال الوزير عقب التوقيع على اتفاق بين وكالة تحسين السكن وتطويره (عدل) والصندوق الوطني للسكن والقرض الشعبي الجزائري، أن التحقيقات تخص حوالي 600 ألف ملف، ستصدر نتائجها بداية من مارس المقبل، ما يسمح للمواطنين الذين لديهم الرفض بتقديم الطعون.

وتم توسيع التحقيقات حسب الوزير لتشمل بطاقة الحفظ العقاري ورخص البناء.

ومن جانب آخر أسفرت عملية فرز الطعون لبرنامج عدل 1 (2001-2002) التي تخص 13.912 طعنا على الموافقة وقبول 7937 طعنا ورفض 2942 ومواصلة التحريات بشأن 3033 طعنا.