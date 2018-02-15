أعلن مسؤولون محليون في قطاع غزة ،اليوم الخميس، عن توقف عمل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع ما يدفع بتفاقم حاد لأزمة الطاقة فيه.

وأفاد مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع كهرباء بغزة محمد ثابت بقوله "ان محطة التوليد توقفت عن العمل كليا ليلة الأربعاء-الخميس بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها" مضيفا أن توقف عمل المحطة سيؤثر بشكل كبير على جدول توزيع الكهرباء المتأزم في قطاع غزة.

ولم يذكر ثابت جدولا محددا لساعات وصل الكهرباء في حال توقف المحطة معربا عن أمله أن يتم تزويد المحطة بالوقود اللازم لتشغيلها بشكل سريع.

وكانت محطة التوليد تعمل بمولد واحد قدرته 25 ميجا وات، فيما توفر الخطوط الإسرائيلية 120 ميجا وات، بينما الخطوط المصرية متعطلة منذ أسبوع، و يحتاج قطاع غزة بشكل يومي إلى 500 ميجا وات.

ونتيجة لهذا العجز، تعتمد شركة توزيع كهرباء غزة على جدول طوارئ يقوم على أقل من أربع ساعات وصل للكهرباء مقابل 12 ساعة أو أكثر قطع.

ويشار الى ان عمل المولدات الكهربائية توقف في ثلاث مستشفيات و 16 مركزا صحيا في قطاع غزة منذ ثلاثة أسابيع جراء نفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات فيها.

و قد أطلقت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي مناشدة لجمع تمويل بسبب خطر نفاد الوقود الذي يشغل المولدات التي تساعد في استمرار عمل مستشفيات القطاع وخدمات المياه والصرف الصحي خلال عشرة أيام.