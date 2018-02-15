رفض رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة استقبال ممثلين عن الاطباء المقيمين بمقر مبنى زيغود يوسف.

وكان بوحجة قد وعد الأطباء المقيمين بالتدخل في قضيتهم بعد المسيرة الحاشدة التي نظموها بالعاصمة في 12 فيفري، طالبا منهم تقريرا كاملا عن مطالبهم ونتائج لقاءاتهم مع الوزارة واللجنة القطاعية.

وكما كان متفقا عليه حضر اليوم الخميس ممثلين عن الأطباء المقيمين إلى مقر المجلس الشعبي الوطني، إلا أن بوحجة رفض استقبالهم، مكلفا رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، محمد بوعبد الله باستقبالهم واستلام عريضة مطالبهم.

للتذكير سرعان ما تراجع سعيد بوحجة عن تصريحاته غداة استقبال الأطباء المقيمين الاثنين الماضي، مؤكدا أن الإستقبال تم بطلب من أحد الكتل البرلمانية وأن المجلس لا يملك الوسائل للدخول في وساطة.