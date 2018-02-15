سجل اللاعب الجزائري يوسف بلايلي اول هدف له خلال مقابلة رسمية منذ عودته من العقوبة التي سلطت عليه بعد تناوله لمواد محظورة.

وساهم بلايلي في الفوز الذي حققه الترجي في مقابلة "الكلاسيكو" ضد النجم الساحلي في إطار الجولة الـ18 من الدوري التونسي لكرة القدم، حيث سجل ابن الباهية الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة 17، إلا أن أشبال المدرب الجزائري خير الدين ماضوي عادوا في النتيجة وانهوا الشوط الأول متفوقين بهدفين عن طريق منتصر الطالبي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 36، والخالي بنجورا في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني حسم الرتجي اللقاء بهدفين عن طريق الخنيسي بضربة جزاء والجويني، لينتهي اللقاء بفوز زملاء بلايلي بثلاثة اهداف مقابل هدفين.