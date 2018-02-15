تحاول الحكومة الإيطالية احتواء مستوى الأزمة مع تركيا، شرقي البحر المتوسط على خلفية التوترات حول السفينة الإيطالية التابعة لشركة "إيني"، التي منعتها تركيا من التنقيب بالقرب من قبرص.

قالت صحيفة "لا ريبابليكا" الإيطالية إنه كإجراء احترازي أمرت القوات البحرية بنقل وحدة عسكرية تشكل جزءا من بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى شرقي البحر الأبيض المتوسط.

وحسبما ذكرت الصحيفة الإيطالية، فإن قائد الوحدة تلقى أوامر بتفادي أي تصرفات من شأنها أن تؤدي إلى زيادة التوتر بينها وبين القوات التركية التي تحاصر سفينة "سايبيم" الإيطالية التابعة لشركة "إيني".

وأمرت القوات قائد الوحدة "بأن يكون على استعداد لتقديم المساعدة اللازمة للسفينة، والتنسيق مع الوحدات العسكرية الأوروبية الأخرى في المنطقة: الفرقاطة اليونانية والفرقاطة الإسبانية".

ويأتي ذلك بعد أن منعت القوات البحرية التركية يوم الجمعة الماضي سفينة "سايبيم" التابعة لشركة "إيني" الإيطالية من الوصول إلى مياه قبرص في البحر الأبيض المتوسط للتنقيب بحقل غاز في منطقة متنازع عليها بين نيقوسيا وأنقرة.

وكانت السفينة (The Saipem 12000) في طريقها للحقل رقم 3 جنوب شرق الجزيرة، بعد حصول إيني على ترخيص من قبرص للتنقيب عن الغاز في هذه المنطقة، بحجة انتهاك حقوق القبارصة الأتراك في الموارد.

وحذر عسكريون أتراك السفينة من استكمال عملية التنقيب، ما أجبر السفينة على عدم استكمال الرحلة، وتنتظر الأوامر من قيادة الشركة في العاصمة الإيطالية روما، كما لفت إلى أن السفينة توقفت منعا لتطور الوضع مع الجانب التركي.

كما أشارت وسائل إعلام في قبرص إلى أن ثمة سفن تابعة للبحرية التركية تجري مناورات في المنطقة منذ يوم الجمعة الماضية.

وأكد وزير خارجية قبرص يوانيس كاسوليدس، خبر قطع سفية شركة إيني رحلة التنقيب، مؤكدا انتظار قاطم السفينة للتعليمات من الشركة ومن ثم التحرك على هذا الأساس.