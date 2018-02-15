اتهم ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، حكم مباراة فريقه أمام ريال بأنه ساعد الفريق الملكي، الذي انتصر في نهاية المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال :"علينا أن نفكر في المباراة القادمة، سنلعب في ملعبنا وأمام جمهورنا ويمكننا أن نتأهل، سوف نبذل ما بوسعنا للوصول للدور ربع النهائي، لكن الأمر صعب خاصة إذا كان خصمك ريال مدريد".

وأضاف :"النتيجة لم تكن عادلة، لعبنا أفضل في الشوط الثاني وكان لدينا فرص للتسجيل، أخطاء الحكم كلفتنا كثيرًا، لقد ساعد مدريد".

وعن مستقبل نيمار قال :"أستطيع أن أقول أن نيمار باقٍ في باريس سان جيرمان بنسبة 100% الموسم المقبل".