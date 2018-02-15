أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، زار المسجد الأقصى في القدس، في زيارة نادرة لمسؤول عربي.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إن سلطنة عمان وإسرائيل لا تربطهما علاقات دبلوماسية، مشيرة إلى أن مثل هذه الزيارات تتطلب في العادة، تنسيقا مسبقا مع السلطات الإسرائيلية.

تجدر الإشارة إلى أن الوزير العماني، بدأ أمس الأربعاء، زيارة عمل إلى مدينة رام الله في الضفة الغربية، التقى خلالها مسؤولين فلسطينيين للوقوف على آخر مستجدات القضية الفلسطينية. وأكد بن علوي خلال لقائه رئيس كتلة فتح البرلمانية، وقائد وفدها للمصالحة عزام الأحمد، دعم سلطنة عمان "الثابت والراسخ لنضال الشعب الفلسطيني، وحقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية".

وأشارت الوكالة الفلسطينية "وفا"، إلى أن بن علوي اجتمع بعد زيارة المسجد الأقصى مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله.

ووفقا لـ"وفا"، فقد دعا وزير الخارجية العماني، عقب اللقاء، الدول العربية إلى تلبية دعوة الرئيس محمود عباس لزيارة فلسطين والقدس المحتلة، تأكيدا على أن الشعب الفلسطيني ليس وحده، وأن الشعوب العربية كلها تقف خلفه.