أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها لم تضع إستراتيجية "الأنف الدامي" التي تركز على توجيه ضربة عسكرية للبرنامج النووي الكوري الشمالي بدون إثارة حرب كاملة، بحسب أعضاء في مجلس الشيوخ.

وجاءت تصريحات أعضاء مجلس الشيوخ في تعليق على ما أطلعهم عليه البيت الأبيض.

وأكد مسؤول بارز بالإدارة، والذي حضر جلسة لمجلس الشيوخ الخميس، أكد روايات أعضاء المجلس، الذين أوضحوا أن الإدارة تتبع سياسة "الحد الأقصى من الضغط" عبر العقوبات لدفع كوريا الشمالية للجلوس على طاولة المفاوضات بينما تبقي الخيارات العسكرية مطروحة.

وفي السياق، قالت عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي جيان شاهين وعضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري جيمس ريش إن إدارة ترامب أبلغتهما بأنها لا تدرس ما وصفه البعض بنهج "الأنف الدامي"، ما يعني هجوما عسكريا يستهدف استعراض قوة الولايات المتحدة دون أن يفضي إلى حرب.

كما قالت مرشحة ترامب لمنصب كبير الدبلوماسيين الأمريكيين لشؤون شرق آسيا، سوزان ثورنتون، إن هذا ما تفهمه أيضا.