نظمت جمعية قدماء اللاعبين لمستقبل سريع الربعية في المدية بالملعب البلدي ”جيبيلي” مباراة شرفية للاعب السابق مزيان ابراهيم، ورغم رداءة الأحوال الجوية كان الحضور قويا للتضامن مع هذا اللاعب، بمشاركة اللاعب الدولي للمنتخب الوطني سمير زاوي رفقة قدماء لاعبي عين بوسيف. وعلى هامش المقابلة الكروية التي جمعت قدماء شباب عين بوسيف وقدماء سريع الربعية، تم توزيع شهادات وجوائز تكريمية على المشاركين، كما تم تكريم مراسل ”الخبر” اعترافا للمجهودات التي يبذلها في تغطية النشاطات ونقل الانشغالات الخاصة بالمناطق الداخلية لولاية المدية. وأثنى زاوي سمير كثيرا على هذه المبادرة، داعيا كل الأندية إلى إحياء مثل هذه التظاهرات وتذكر اللاعبين القدماء.