صادق مجلس نواب الشعب (البرلمان) في تونس خلال جلسة عامة مساء أمس الخميس على تعيين مروان العباسي مُحافظا للبنك المركزي خلفا للشاذلي العياري الذي أعلن استقالته من منصبه.

وصوت لصالح تعيين العباسي محافظا للبنك المركزي 134 نائبا من أصل 157 نائبا حضروا الجلسة العامة، بينما أعترض على هذا التعيين 18 نائبا، فيما أحتفظ 5 نواب بأصواتهم.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن مروان العباسي يعتبر واحدا من خبراء الاقتصاد التونسيين، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في علوم الاقتصاد من جامعة باريس الأولى والماجستير في الرياضيات الاقتصادية والاقتصاد من جامعة باريس الثانية، والماجستير في الاقتصاد الزراعي من جامعة باريس الأولى.

وقبل تعيينه محافظا للبنك المركزيي كان العباسي يعمل كممثل للبنك الدولي في ليبيا، وسبق له أن عمل قبل ذلك كخبير بالمعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية وكمستشار اقتصادي لوزير التجارة والسياحة التونسية.