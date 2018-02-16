سيمثل فريق اتحاد بلعباس، رابع البطولة الجزائرية الموسم الفارط، الجزائر في الطبعة الثانية لرابطة أبطال العرب بنسختها الجديدة المبرمجة في يوليو المقبل بالمغرب، بقرار من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الجمعة عن هذه الهيئة.

وجاء هذا القرار، الذي سيتم نشره في الموقع الرسمي للفاف "خلال الساعات المقبلة"، وفق نفس المصدر، خلال اجتماع المكتب الفدرالي الذي عقده أمس الخميس.

وكان من المفروض أن يشارك وفاق سطيف في هذه المنافسة، باعتباره صاحب لقب آخر نسخة للبطولة الجزائرية، و شباب بلوزداد حامل لقب كأس الجزائر 2016-2017 ولكن الفاف رفضت مشاركة أي نادي في منافستين دوليتين خلال نفس الموسم، علما بأن الوفاق يمثل الجزائر في رابطة الأبطال الإفريقية و الشباب في كأس الكنفدرالية.

وكانت الكرة الجزائرية ممثلة بنصر حسين داي في رابطة الأبطال العربية التي لعبت في يوليو 2017،ولكن العاصميين، الذين حجزوا تذكرتهم إلى المنافسة بفضل مشاركتهم في نهائي كأس الجزائر لطبعة 2015-2016، خرجوا من المسابقة، التي فاز بها الترجي التونسي بالقاهرة، من دور المجموعتين.

ومنذ أن قرر الاتحاد العربي لكرة القدم إعادة بعث رابطة الأبطال العرب للأندية، أصبحت هذه المنافسة تحظى بأهمية كبيرة بالنظر إلى المكافآت المالية الخاصة التي أضحى يتحصل عليها المشاركون والتي فاقت نظيرتها في رابطة أبطال إفريقيا.

ويرى ملاحظون بأن الفرصة ستكون مواتية لاتحاد بلعباس كي ينعش خزينته سيما في ظل الظروف المالية الصعبة التي يمر بها هذا النادي.