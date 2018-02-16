أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الجمعة، "تمسك الجزائر الثابت باتحاد المغرب العربي باعتباره خيارا استراتيجيا ومطلبا شعبيا.

وأضاف الرئيس في برقيات بعثها لرؤساء وممثلي البلدان المغاربية، عشية الاحتفال بالذكرى التاسعة والعشرين لتأسيس اتحاد المغرب العربي، إن الجزائر حريصة كل الحرص على النهوض بمؤسسات الاتحاد وتنشيط هياكله، بما يمكن دوننا من الذود عن مصالحها المشتركة ومغالبة التحديات المتنامية و الاستجابة لطموحات وتطلعات كل الشعوب المغاربية إلى المزيد من الوحدة والتكامل والاندماج".