احتلت الجزائر المرتبة الثالثة عربيا من حيث احتياطي الذهب وراء كل من المملكة العربية السعودية ولبنان.

وجاء في تقرير لمجلس الذهب العالمي الذي نشره مطلع فبراير الجاري وشمل 98 دولة أن حصة الجزائر من إجمالي احتياطات الذهب في العالم بلغت 173.6 طن بينما احتلت السعودية المرتبة الأولى عربيا بحجم 322.9 طن وحلت لبنان ثانيا بكمية 286.8 طن.وجاءت ليبيا في المرتبة الرابعة 116.6 طن متبوعة بالعراق 89.8 طن ثم الكويت في المرتبة السادسة 79 طنا ومصر 76.4 طن بينما حلت المغرب في المرتبة 11 بحجم 22 طنا بعد كل من الأردن 43.5 طن وقطر 29.7 طن وسوريا 25.8 طن.وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 12بمجموع 7.5 طن متبوعة بتونس 6.8 طن والبحرين 4.7 طن واليمن 1.6طن.

وورد في التقرير أن احتياطات الذهب العالمية، حسب صندوق النقد الدولي، قد بلغت مطلع الشهر الجاري 33.790.8 طن، منها 10.782.1 طن في منطقة الأورو. وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول باحتياطي قدره 8.133.5 طن، تلتها ألمانيا بـ3.373.6 طن، وإيطاليا بـ2.451.8 طن. وجاءت روسيا، التي زادت العام الماضي من وتيرة شراء المعدن الأصفر في المرتبة السادسة عالميا باحتياطي بلغ في الـفاتح من فيفري 1838.8 طن، تاركة المركز الخامس للصين، باحتياطي قدره 1842.6 طن.