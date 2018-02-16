اعترف الشاب نيكولاس كروز، 19 عاما، خلال التحقيق معه من طرف الشرطة بارتكابه لجريمة قتل جماعية راح ضحيتها 17 شخصا، يوم الخميس، أمام ثانوية في فلوريدا الاأمريكية، حيث أطلق عليهم النار.

نيكولاس كروز، هو منفذ أكبر جريمة قتل جماعية أمام مؤسسة تربوية في أمريكا. ولد في سبتمبر 1998، تبناه عند ولادته هو وشقيقه، زوجين في الخمسينيات من عمرهما.

توفي والده بالتبني في عام 2004 وأمه في عام 2017، بعد معاناتها من الالتهاب الرئوي، في سن 68 عاما. ويبدو أن فقدان والدته "صدمه لأنه قريب منها"، كما يقول أحد الجيران في باريس ماتش، وعندما توفيت انتقل للإقامة في أسرة زميل سابق.

وقال أفراد الأسرة التي احتضنته بأنهم "استضافوه واعتقدوا إنهم يقومون بعمل جيد". كان غريبا قليلا، وكان مكتئبا بعد وفاة والدته".

في المدرسة الثانوية، كان معروفا أنه طالب مشاكس، وفقا لشهادات عديدة جمعتها وسائل الإعلام الأمريكية. "كان هناك مشاكل عندما هدد الطلاب في العام الماضي، وطلب منه ميامي هيرالد جيم غارد، وهو مدرس الرياضيات الذي كان تلميذ في فئته، مغادرة المؤسسة التربوية، وقال إن إدارة المدرسة حذرت من عدم قبول الطالب في المؤسسة. وقد طرد في نهاية المطاف من المدرسة لأسباب تأديبية، وفقا لمدير المدرسة روبرت رونسي.

ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية، تم تنبيه الشرطة إلى مشاكل حي فيما يتعلق نيكولاس كروز، الذي كان يعمل أيضا في متجر حي بالتوازي مع المدرسة الثانوية. كما كان يخضع لعلاج نفسي وقال إنه توقف عن العلاج لمدة عام، وفق تفاصيل عمدة مقاطعة بروارد.