سيقوم وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل بزيارة رسمية إلى كل من فيدرالية روسيا و جمهورية روسيا البيضاء و جمهورية تركيا من 18 إلى 23 فبراير، حسبما أفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية اليوم الجمعة.

و ستشكل "الزيارة التي سيقوم بها رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى روسيا يومي 18 و 19 فبراير 2018 فرصة جديدة لتعزيز علاقات الشراكة الإستراتيجية بين البلدين التي بلغت مستوى نضج كبير مثلما تؤكده الزيارات العديدة الرفيعة المستوى بين البلدين التي أجريت خلال السنتين الأخيرتين، حسبما أكد ذات المصدر.

و تمت الإشارة في ذات السياق إلى أن "الشراكة الجزائرية-الروسية قد دخلت في مرحلة ملموسة من خلال التوقيع على مختلف الاتفاقيات في مجالات النشاطات الاقتصادية و التجارية و العلمية و التقنية".

و في هذا السياق سيقوم مساهل مع "نظيره الروسي سيرغاي لافروف و كذا مع المسؤولين الروس الآخرين بتقييم شامل للتعاون الثنائي و كذا باستعراض الآفاق المتعلقة بتعميق هذه الشراكة".

كما أن "هذه المحادثات ستكون أيضا فرصة لكلا الطرفين للتطرق إلى جميع المسائل الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك لا سيما مسألة الصحراء الغربية و النزاع السوري و القضية الفلسطينية ومكافحة الارهاب و التطرف".

و سيقوم مساهل أيضا يوم 20 فبراير 2018 بزيارة رسمية إلى روسيا البيضاء و هي أول زيارة يقوم بها رئيس دبلوماسية جزائرية إلى هذا البلد منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين سنة 1995"، حسبما أوضح ذات البيان، مضيفا أن "هذه الزيارة ستمكن من إعطاء هبة جديدة للحوار السياسي الثنائي و وضع الآليات القانونية و المؤسساتية للعلاقات الثنائية مع هذا الشريك". "و في هذا الشأن من المقرر أن يوقع وزيرا الشؤون الخارجية للبلدين على اتفاقية متعلقة بإنشاء لجنة مختلطة للتعاون الاقتصادي و التجاري و على اتفاق حول انقضاء فترة التأشيرات لحاملي جوازات السفر البيومترية أو الخاصة بالعمل".

و بعد هذه المرحلة سيتوجه رئيس الدبلوماسية الجزائرية "في زيارة رسمية إلى أنقرة يومي 22 و 23 فبراير 2018".

و تمت الإشارة إلى أن "الجزائر و تركيا تربطهما معاهدة صداقة و تعاون منذ مايو 2006 و علاقات اقتصادية و تجارية هامة متميزة بحجم هام للاستثمارات التركية في الجزائر".

و ستكون هذه الزيارة فرصة لإعطاء دفع جديد للتشاور السياسي بين الجزائر و تركيا و لتعزيز التعاون الثنائي أكثر فأكثر في مختلف المجلات".

و "سيتطرق رئيس الدبلوماسية الجزائرية الذي سيحظى باستقبال من طرف الرئيس أردوغان، مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو إلى المسائل الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك.