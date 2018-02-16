تمكنت مفارز الجيش الوطني الشعبي،أمس الخميس، من توقيف تاجري مخدرات وحجزت أقراص مهلوسة بكل من الجزائر والبليدة، فيما أوقفت مفارة أخرى للجيش بغرداية مجرما بحوزته أوراقا نقدية مزورة واحباط محاولة للهجرة غير شرعية بوهران.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الجمعة أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 15 فيفري 2018، تاجري (02) مخدرات وحجزت 2294 قرص مهلوس بكل من الجزائر والبليدة أوقفت مفرزة أخرى للجيش بغرداية "مجرما بحوزته أوراق نقدية مزورة بقيمة 1.274.000 دينار جزائري، كما تم ضبط شاحنتين (02) و 24542 وحدة من مختلف المشروبات بالوادي، في حين حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين قزام سيارة رباعية الدفع و1.2 طن من المواد الغذائية".

وفي نفس السياق، ضبط حراس الحدود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف"كمية ضخمة من الوقود الموجه للتهريب تقدر بـ16485 لتر". من جهتهم أحبط حراس الشواطئ بوهران "محاولة هجرة غير شرعية لـ10 أشخاص كانوا على متن قارب تقليدي الصنع، كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني 46 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وأدرار ورقلة وعين قزام".