التحق المهاجم الجزائري خالد قورمي بصفوف فريق ايفردون سبور (البطولة السويسرية/القسم الثالث لكرة القدم), حسب ما اعلنه النادي عبر صفحته على موقع "تويتر" دون اعطاء توضيحات عن مدة العقد.

وبهذا الانتقال, يكون اللاعب قورمي (31 سنة) قد سجل عودته الى نادي ايفردون سبور الذي سبق له و ان خاض معه تجربة احترافية دامت من 2006 الى 2011, قبل ان يلتحق اللاعب بالبطولة الجزائرية عبر بوابة وفاق سطيف الذي فاز معه بلقبين في الرابطة الاولى (2012 و 2013).

وفي عام 2014, التحق قورمي بصفوف مولودية الجزائر لغاية 2017 وهي الفترة التي تخللها انتقال اللاعب لقطر لنصف موسم. وفي فترة تقمصه لألوان "عميد" الاندية الجزائرية توج اللاعب بلقب الكأس الممتازة سنة 2014 و كأس الجزائر 2016, وعرفت مسيرته الكروية مع الوفاق والمولودية تسجيل 30 هدفا.