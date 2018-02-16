أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي, أحمد أويحيى, اليوم الجمعة ببسكرة أن الجزائر "لا تزال تملك قرارها السياسي و لا تتسول للأجناس رغم انهيار أسعار النفط".

و أوضح أويحيى في كلمة ألقاها بمناسبة إحياء الذكرى الـ21 لتأسيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالقاعة المتعددة الرياضات "محمد خالدي" ببسكرة أن الجزائريين عرفوا قيمة الاستقرار و السلم في البلاد بفضل السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قائلا : "بفضل هذه السياسة أصبحنا نعيش في استقلال تام و دخلنا مرحلة البناء و التشييد بعدما كنا نعيش معركة البقاء".

وبعد أن ذكر أن حزب التجمع الوطني الديمقراطي معروف بدفاعه عن الإصلاحات الوطنية في كل المجالات "لكي تبقى الجزائر ذات سيادة و استقلالية شاملة" اعتبر أويحيى إصلاحات رئيس الجمهورية "خيارات أثبت الزمن صوابها سنة بعد أخرى".

"الجزائر في تأهب مستمر لأنها جزء من عالم يعرف تقلبات''

من جهة اخرى أكد أويحيى, أن "الجزائر في تأهب مستمر لأنها جزء من العالم الذي يعرف تقلبات ما يسمى ب (الربيع العربي) وآفة الإرهاب".

وأن الجزائر "قهرت الإرهاب في الداخل لكنه يبقى محيطا بها كونها تقع -كما قال- في منطقة غير مستقرة".

وأضاف أن الجيش الوطني الشعبي و الأمن الوطني قادران على الدفاع عن البلاد و يحتاجان الدعم للقيام بمهامهما.