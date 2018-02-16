نفى الوزير الأول احمد أويحيى نية الحكومة رفع الدعم عن بعض المواد الأساسية كالبنزين والحليب والخبز، مؤكدا وجود مغالطات وهجوم إعلامي وسياسي ضد تصريح وزير المالية عبد الرحمن راوية.

فخلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة إحياء الذكرى الـ21 لتأسيس التجمع الوطني الديمقراطي بعاصمة الزيبان أوضح أويحيى بأن حزبه "مع اصلاح سياسة الدعم الاجتماعي" لكن "سيتم الإبقاء على دعم الدولة لأسعار البنزين والحليب والخبز" مضيفا بأن أي تصريح يتعلق برفع الدعم "لا أساس له من الصحة".

وقال في هذا السياق: "هناك من يقول أن النظام يريد تجويع الشعب و ذلك غير صحيح" مؤكدا أنه "لن يرفع الدعم عن الخبز أو البنزين أو الحليب و لن تكون زيادات في تسعيرة استهلاك الكهرباء".

وكان راوية، قد اعلن عن اعتماد إصلاحات في نظام الدعم مؤكدا مراجعة دعم مادة البنزين السنة المقبلة 2019، وهو ما أثار مخاوف من الجزائريين من ارتفاع أكبر في سعره.

وأوضح وزير المالية على هامش اجتماع وزراء المالية العرب مع صندوق النقد الدولي بدبي بالامارات العربية المتحدة، بأنّ الحكومة تنوي مراجعة وتخفيض الدعم عن البنزين في عام 2019، مضيفا أنّ الحكومة سترفع الدعم عن سلع أخرى عام 2020 دون ذكرها.