انتخب اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة, النائب لخضر بن خلاف رئيسا لمجلس الشورى الوطني لجبهة العدالة والتنمية, فيما تم اختيار نصر الدين بن حجيرة أمينا أول للحزب.

وجرى الانتخاب, الذي حضره رئيس الجبهة, عبد الله جاب الله, خلال أشغال مجلس الشورى الوطني للحزب المجتمع في دورته الاولى بعد المؤتمر المنعقد في الثالث من الشهر الجاري والذي تمت خلاله المصادقة على القانون الأساسي للحزب.

وتم انتخاب النائب لخضر بن خلاف بالإجماع, فيما تحصل نصر الدين بن حجيرة على 94 صوتا مقابل 22 لعبد القادر كسال من ضمن 117 تصويتا لاختيار الأمين الأول للحزب, وهو المنصب الذي تم استحداثه خلال المؤتمر.

وفي كلمة له بالمناسبة, تطرق السيد جاب الله الى الوضع الذي تعيشه البلاد, معتبرا أن الجزائر "تسير من قبل نخبة ترفض الاستماع إلى الآخر وتعمل عكس ما تقترحه المعارضة".

وانتقد في نفس الإطار "الطريقة التي يتم التعامل بها مع الاحتجاجات التي تعرفها بعض القطاعات, لاسيما قرار الخصم من أجور المضربين وفصلهم من مناصبهم", داعيا الى ضرورة "تفضيل لغة الحوار لإيجاد الحلول التي ترضي جميع الأطراف".