دعا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، "أيقونة" نادي ريال مدريد الإسباني، الخميس، إلى إنقاذ أطفال مسلمي الروهينغا في إقليم أراكان التابع لدولة ميانمار بقارة آسيا.

وفي تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، قال رونالدو: "نحن جميعاً في هذه الأرض نحبّ أطفالنا، أنقذوا أطفال الروهينغا".

وربط رونالدو تغريدته بصورتين؛ الأولى له مع أبنائه، والثانية لأبٍ من مسلمي الروهينغا يحمل ابنه، ودعم تغريدته برابط إلكتروني بعنوان "أنقذوا الأطفال".

كما نشر رونالدو على حسابه في "إنستغرام" صورة لطفل مع والده من أقلّية الروهينغا المسلمة، ورافقها بتعليق: "عالم واحد.. جميعاً نحب أطفالنا.. الرجاء مساعدة الروهينغا".