أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي و الوزير الأول أحمد أويحيى اليوم الجمعة ببسكرة أن "الوقت قد حان لفرض سلطان القانون" لكي يتوقف ما وصفه بـ"قطار الفوضى".

واعتبر أويحيى في كلمته التي ألقاها بمناسبة إحياء الذكرى الـ21 لتأسيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالقاعة متعددة الرياضات "محمد خالدي" بعاصمة الزيبان أنه "من الأحسن اغتنام كل الفرص وكل المنابر لمخاطبة المضربين في قطاعي التربية والصحة ليعودوا إلى مناصب عملهم" متوجها في هذا السياق للمضربين بالقول : "احموا حقوقكم واحموا حقوق وطنكم".

وأضاف أمام إطارات و منتخبي و مناضلي تشكيلته السياسية أنه "لا بد أن نشرح للمواطن أن مثل هذه الأمور لا يمكن أن تستمر" و أن "الوقت قد حان لكي نندد باسم الديمقراطية وحرية التعبير بهذه التصرفات".

"لا نريد تصحرا طبيا بالجزائر"

كما رد أحمد أويحيى على احتجاجات الأطباء المقيمين, قائلا أنه لا يريد "تصحرا طبيا بالجزائر".

وأضاف أويحيى في كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ21 لتأسيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالقاعة متعددة الرياضات "محمد خالدي" بعاصمة الزيبان: "من السهل على الوزير أو المسؤول إلغاء الخدمة المدنية للأطباء المقيمين لأنه يسكن بالجزائر العاصمة لكن من سيتكفل بمرضى المناطق الداخلية والجنوبية؟".

وقال الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي, الذي يشغل كذلك منصب الوزير الأول, لهذه الفئة من الأطباء: "قبل أن تحموا حقوقكم احموا وطنكم", مضيفا: "نحن في التجمع الوطني الديمقراطي نؤيد موقف البرلمان بغرفتيه بشأن احتجاج الأطباء المقيمين".

و صرح أيضا: " لقد حان الوقت باسم الديمقراطية و باسم حرية التعبير أن نندد بهذه التصرفات" و '' يجب أن نشرح للمواطن بأن مثل هذه الأمور لا يمكنها أن تستمر".