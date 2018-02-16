ازدادت وضعية شبيبة القبائل واتحاد الحراش تعقيدا في مؤخرة ترتيب الرابطة المحترفة الأولى بعد تعثرهما اليوم ضد دفاع تاجنانت واتحاد الجزائر على التوالي ضمن مباريات الجولة 20.

ولم يتمكن اتحاد الحراش من فك شفرة دفاع اتحاد الجزائر على ملعب اول نوفمبر بالمحمدية اليوم الجمعة، حيث انتهى الداربي العاصمي بنتيجة سلبية لا تخدم إطلاقا "الصفراء" التي تبقى تعاني في المرتبة ما قبل الأخيرة برصيد 18 نقطة، فيما رفع نادي سوسطارة رصيده إلى النقطة 31.

وفي مقابلة أخرى أصبحت شبيبة القبائل ضمن ثلاثي المؤخرة بعدما انقادت إلى هزيمة جديدة أمام دفاع تاجنانت بهدف لصفر، وهو ما يضع أشبال المدرب سعدي في موقف حرج باعتبار أنهم أصبحوا يحتلون المركز 14 بـ19 نقطة، فيما تنفس دفاع تاجنانت مؤقتا وارتقى للمركز 13 بـ21 نقطة.

اتحاد الحراش - اتحاد الجزائر 0-0

دفاع تاجنانت - شبيبة القبائل 1-0