الرابطة الثانية: نتائج الجولة 20
النتائج الجزئية والترتيب بعد اجراء مباريات الجولة العشرين لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم اليوم الجمعة:
مولودية بجاية - أهلي برج بوعريريج 0-0
شبيبة سكيكدة - سريع غليزان 2-0
مولودية سعيدة - وداد تلمسان 1-0
جمعية وهران - غالي معسكر 0-1
مولودية العلمة - أمل بوسعادة 2-0
جمعية عين مليلة - رائد القبة 2-0
أولمبي الشلف - شبيبة بجاية 1-2
السبت (سا 17:00):
شباب باتنة - شباب عين فكرون
الترتيب نقاط لعب
1. جمعية عين مليلة 40 20
2 . شبيبة سكيكدة 38 20
3. شبيبة بجاية 36 20
--. مولودية بجاية 36 20
5. أهلي برج بوعريريج 35 20
6. أولمبي الشلف 32 20
--. سريع غليزان 32 20
8. جمعية وهران 26 20
--. مولودية سعيدة 26 20
10. أمل بوسعادة 24 20
11. غالي معسكر 22 20
12. رائد القبة 20 20
--. وداد تلمسان 20 20
--. مولودية العلمة 20 20
15. شباب عين فكرون 16 19
16. شباب باتنة 15 19.