النتائج الجزئية والترتيب بعد اجراء مباريات الجولة العشرين لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم اليوم الجمعة:

مولودية بجاية - أهلي برج بوعريريج 0-0

شبيبة سكيكدة - سريع غليزان 2-0

مولودية سعيدة - وداد تلمسان 1-0

جمعية وهران - غالي معسكر 0-1

مولودية العلمة - أمل بوسعادة 2-0

جمعية عين مليلة - رائد القبة 2-0

أولمبي الشلف - شبيبة بجاية 1-2

السبت (سا 17:00):

شباب باتنة - شباب عين فكرون

الترتيب نقاط لعب

1. جمعية عين مليلة 40 20

2 . شبيبة سكيكدة 38 20

3. شبيبة بجاية 36 20

--. مولودية بجاية 36 20

5. أهلي برج بوعريريج 35 20

6. أولمبي الشلف 32 20

--. سريع غليزان 32 20

8. جمعية وهران 26 20

--. مولودية سعيدة 26 20

10. أمل بوسعادة 24 20

11. غالي معسكر 22 20

12. رائد القبة 20 20

--. وداد تلمسان 20 20

--. مولودية العلمة 20 20

15. شباب عين فكرون 16 19

16. شباب باتنة 15 19.