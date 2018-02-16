الرابطة الثانية: نتائج الجولة 20

رياضة
16 فبراير 2018 () - إ.ب/وأج
0 قراءة
+ -

النتائج الجزئية والترتيب بعد اجراء مباريات الجولة العشرين لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم اليوم الجمعة:

 

مولودية بجاية -  أهلي برج بوعريريج           0-0

شبيبة سكيكدة - سريع غليزان                     2-0

مولودية سعيدة - وداد تلمسان                      1-0

جمعية وهران  - غالي معسكر                    0-1

مولودية العلمة - أمل بوسعادة                     2-0

جمعية عين مليلة - رائد القبة                      2-0

أولمبي الشلف -   شبيبة بجاية                               1-2

 

السبت (سا 17:00):

شباب باتنة  -  شباب عين فكرون

       

         الترتيب                         نقاط           لعب

1. جمعية عين مليلة               40           20 

2 . شبيبة سكيكدة                  38           20

3. شبيبة بجاية                     36           20 

--. مولودية بجاية                  36           20  

5. أهلي برج بوعريريج          35            20

6. أولمبي الشلف                  32            20

--. سريع غليزان                  32            20

8. جمعية وهران                 26             20

--. مولودية سعيدة                26            20 

10. أمل بوسعادة                 24            20

11. غالي معسكر                22            20 

12. رائد القبة                     20            20

--. وداد تلمسان                  20            20 

--. مولودية العلمة              20           20 

15. شباب عين فكرون          16           19

16. شباب باتنة                  15           19.  

                  

 

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول