أعلنت إثيوبيا فرض حالة الطوارئ اليوم الجمعة 16، بعد يوم واحد من إعلان رئيس الوزراء هايلي مريم ديسالين استقالته.

واستقال ديسالين أمس الخميس وسط اضطرابات وأزمة سياسية تضرب البلد الإفريقي، حسب رويترز.

وقالت قناة "إيه. بي. سي" الإثيوبية العامة إنه في ختام اجتماع مجلس الوزراء اليوم الجمعة أعلنت حالة الطوارىء في البلاد لفترة غير محددة، حسب وكالة فرانس برس.

وواجهت الحكومة الإثيوبية حركة احتجاجات لم يسبق أن واجهتها منذ 25 عاما.

وأعلنت حالة الطوارئ سابقا في الفترة من أكتوبر2016، وحتى أوت 2017.