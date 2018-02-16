تركيا تطلق سراح الصحفي الألماني

العالم
16 فبراير 2018 () - واج/س.أ
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 أطلقت تركيا اليوم الجمعة سراح المراسل  الألمانى دنيز يوسيل مما أدى إلى إزالة سبب للتوتر في علاقاتها مع ألمانيا .

وقد أطلق سراح يوسيل الذي يعمل مع صحيفة (داى فيلت) الألمانية من السجن فى  اسطنبول فى أعقاب سجن دام عاما واحدا بسبب اتهامه بنشر دعاية تدعم جماعة  إرهابية و تحريض الجمهور على أعمال العنف ,ذكرت ذلك وسائل الإعلام التركية .

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء التركي بن على يلدريم فى برلين  قبل يوم ,أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن الأمل في عملية قضائية  سريعة بالنسبة ليوسيل .

وقال يلدريم إنه يأمل في إحالة القضية سريعا الى المحكمة .

وتعد قضية يوسيل من بين مجموعة من القضايا التي ألحقت الضرر بالعلاقات  بين تركيا وألمانيا في السنوات الأخيرة.

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