أطلقت تركيا اليوم الجمعة سراح المراسل الألمانى دنيز يوسيل مما أدى إلى إزالة سبب للتوتر في علاقاتها مع ألمانيا .

وقد أطلق سراح يوسيل الذي يعمل مع صحيفة (داى فيلت) الألمانية من السجن فى اسطنبول فى أعقاب سجن دام عاما واحدا بسبب اتهامه بنشر دعاية تدعم جماعة إرهابية و تحريض الجمهور على أعمال العنف ,ذكرت ذلك وسائل الإعلام التركية .

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء التركي بن على يلدريم فى برلين قبل يوم ,أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن الأمل في عملية قضائية سريعة بالنسبة ليوسيل .

وقال يلدريم إنه يأمل في إحالة القضية سريعا الى المحكمة .

وتعد قضية يوسيل من بين مجموعة من القضايا التي ألحقت الضرر بالعلاقات بين تركيا وألمانيا في السنوات الأخيرة.