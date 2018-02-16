أطاح نادي مولودية الجزائر بمتصدر الرابطة المحترفة الأولى شباب قسنطينة بنتيجة ثقيلة ضمن مباريات الجولة 20.

وسجل اهداف المقابلة التي احتضنها ملعب 5 جويلية الاولمبي بالعاصمة كل من سويبع (6 د)، بن دبكة (27 د)، وأمادا في الدقيقة 76 عن طريق ضربة جزاء لصالح أصحاب الزي الأخضر والأحمر، فيما عجز أبناء مدينة الجسور المعلقة في الوصول لمرمى الحارس فوزي شاوشي.

ورغم ذلك يبقى اسبال المدرب عمراني في صدارة الترتيب برصيد 39 نقطةن فيما ارتقت مولودية الجزائر للمرتبة الثانية مؤقتا بـ33 نقطة.

مقابلات اليوم:

اتحاد الحراش - اتحاد الجزائر 0-0

دفاع تاجنانت - شبيبة القبائل 1-0

مولودية الجزائر - شباب قسنطينة 3-0

السبت 17 فيفري:

اتحاد بلعباس - مولودية وهران (سا 16:00)

نادي بارادو - شبيبة الساورة (سا 16:00)

مباريات لعبت يوم الخميس:

اتحاد بسكرة - أولمبي المدية 2-0

وفاق سطيف - شباب بلوزداد 2-1

نصر حسين داي - اتحاد البليدة 4-1

الترتيب نقاط لعب

1. شباب قسنطينة 39 20

2 . مولودية الجزائر 33 20

3. مولودية وهران 32 19

4. شبيبة الساورة 31 19

--. اتحاد الجزائر 31 20

6 . نصر حسين داي 30 20

7. وفاق سطيف 29 20

8 . نادي بارادو 28 19

9 . اتحاد بلعباس 23 19

--. أولمبي المدية 23 20

11. شباب بلوزداد 22 20

--. اتحاد بسكرة 22 20

13. دفاع تاجنانت 21 20

14. شبيبة القبائل 19 20

15. اتحاد الحراش 18 20

16. اتحاد البليدة 12 20

ملاحظة: الترتيب يأخذ بعين الاعتبار قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بخصم ست نقاط من رصيد اتحاد بلعباس على خلفية خلافه المالي مع لاعبه الهولندي السابق من أصول كونغولية, جيسي مايلي.