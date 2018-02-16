رد الوزير الأول أحمد اويحيى على المبادرة السياسية للأمينة العامة لحزب عمال لويزة حنون.

ولم يفوت أويحيى فرصة الاحتفال بالذكرى 21 لتأسيس حزبه اليوم الجمعة ببسكرة للحديث عن مبادرة جمع التوقيعات لـ"إنقاذ الجزائر" التي دعت إليها لويزة حنون، متسائلا بالقول: "إنقاذ مَن من مَن؟", مضيفا "هل إنقاذ الجزائر من الذين يريدونها جامدة أم إنقاذها من مسيرة البناء والتشييد؟".

وكانت زعيمة حزب العمال قد كشفت يوم الأربعاء الماضي عن مضمون المبادرة السياسية التي أطلقها حزبها بغية "إيجاد حلول للوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد".

وأوضحت حنون خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب أن هذه المبادرة تتمثل في "عريضة على شكل رسالة توجه إلى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، لمناشدته بالتدخل على وجه الاستعجال لمنع حدوث الفوضى، بالنظر للوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن".

وحسب حنون فإن هدف هذه العريضة هو دعوة الرئيس لتنظيم انتخابات تفرز مجلس وطني تأسيسي، يتم بموجبه إرساء قواعد نظام سياسي جديد.