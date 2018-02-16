أضافت شركات الطاقة الأمريكية حفارات نفطية للأسبوع الرابع على التوالي حتى رغم تراجع أسعار الخام من أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات على مدى الأسبوعين الماضيين، مع قيام المزيد من شركات الحفر النفطي بزيادة خططها للإنفاق للعام 2018 .

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر أضافت سبعة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في 16 فبراير ليصل إجمالي عدد الحفارات النشطة إلى 798 وهو أعلى مستوى منذ أبريل نيسان 2015 .

وهذه هي المرة الأولى منذ يونيو حزيران التي يرتفع فيها عدد الحفارات النفطية النشطة في الولايات المتحدة لأربعة أسابيع متتالية.

وعدد الحفارات النفطية الأمريكية، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، مرتفع كثيرا عن مستواه قبل عام عندما بلغ 597 حفارا، مع مواصلة شركات الطاقة زيادة الإنفاق منذ منتصف 2016 عندما بدأت أسعار النفط تتعافى من انهيار استمر عامين.

وقال تقرير بيكر هيوز إن إجمالي عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي قيد التشغيل في أمريكا بلغ 975 في السادس عشر من فبراير شباط مقارنة مع 876 حفارا في 2017، و509 حفارات في 2016، و978 حفارا في 2015. وتنتج معظم هذه الحفارات النفط والغاز.

ارتفاع عدد الحفارات في الولايات المتحدة سيؤدي بطبيعة الحال الى ارتفاع انتاج النفط ومنه المخزون الأمريكي ما قد يؤثر على أسعار النفط التي عرفت هذا الأسبوع تذبذبا كبيرا.