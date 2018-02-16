حاورت قناة ”الغزال” الفرنسية وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، وتمحور الحديث حول مساهمة الجالية في الحياة الثقافية الوطنية ومدى استجابتها لدعوات الاستثمار الثقافي في مجالات السينما والموسيقى والكتاب، في ظل الحوافز التي منحتها الحكومة لأبناء الجالية الجزائرية في الخارج، وما هو منتظر من المركز الثقافي الجزائري بباريس الغائب عن المشهد الثقافي بفرنسا، حسب الحركة الجمعوية، ومستويات التبادل الثقافي بين فرنسا والجزائر، ومبادرة ديوان حقوق المؤلف في تنظيم لقاءات مع الفنانين والمبدعين الجزائريين بهدف تحسيسهم بأهمية انخراطهم في الديوان لتسهيل عملية تحصيل حقوقهم. كما تناول الحوار التواصل الإعلامي مع الإذاعات الموجهة للجالية العربية، باعتبارها منابر فعالة في الوصول إلى جاليتنا في الخارج. اللقاء الأول من نوعه مع وزير جزائري لقي استحسان الجمهور الواسع من الفرنسيين والعرب على السواء.