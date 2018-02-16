أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أن أمينها العام أنطونيو غوتيريش عيّن الدبلوماسي البريطاني السابق مارتن غريفيث مبعوثا جديدا له مكلفا بالتوسط من أجل السلام في اليمن.



كان غوتيريش قد أخطر مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية في وقت سابق هذا الأسبوع بنيته تعيين غريفيث، ووافق أعضاء المجلس الخمسة عشر على ذلك مساء الخميس.



وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك "يتمتع السيد غريفيث بخبرات واسعة في حل الصراعات والمفاوضات والوساطة والشؤون الإنسانية".ويحل غريفيث، وهو حاليا المدير التنفيذي للمعهد الأوروبي للسلام، محل إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي قالت الأمم المتحدة إنه سيترك المنصب الذي يشغله منذ ثلاث سنوات بعد انتهاء عقده الحالي هذا الشهر.



من جانبه، رحب وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون بتعيين غريفثتس مبعوثا أمميا خاصا لليمن.