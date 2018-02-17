ضرب زلزال بقوة 7.5 درجات على مقياس ريشتر منطقة تبعد 4 كيلومترات جنوب بينوتيبا دي دون لويس في المكسيك مساء أمس الجمعة، وفقا لما أفادت به هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

و أوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أنه تم تحديد مركز الزلزال في جنوب شرق بينوتيبا دي دون لويس بولاية أوكساكا (جنوب البلاد) على بعد 600 كلم جنوب العاصمة مكسيكو .

ومن جهتها، ذكرت مصلحة الزلازل المكسيكية أن قوة الزلزال قد بلغت 7 درجات .

وأعلنت اللجنة الاتحادية للكهرباء في المكسيك إن الزلزال أدى إلى انقطاع الكهرباء عن نحو مليون منزل وشركة في العاصمة وأربع ولايات بجنوب غرب البلاد فيما لم يتم الإعلان عن أي ضحايا للزلزال.