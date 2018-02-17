أعلنت مصالح الإنقاذ البحري الإسباني أنها تمكنت من إنقاذ 83 مهاجرا غير شرعي من ضمنهم 16 امرأة وقاصر كانوا على متن قاربين تم رصدهما قرب السواحل الأندلسية جنوب إسبانيا.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن معلومات وردت لمصالح الإنقاذ تفيد بوجود قاربين على متنهما مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين ببحر "البوران"، فقامت ذات المصالح بتعبئة مجموعة من فرق البحث والتدخل مسنودة بطائرتين تابعتين للحرس المدني ومركبين للإنقاذ من أجل البحث عن المهاجرين وإنقاذهم.

وأوضحت ذات المصادر أن مصالح الإنقاذ تمكنت من العثور على القاربين على بعد حوالي 23 ميلا بحريا جنوب شرق سواحل إقليم ملقة، حيث تم نقل هؤلاء المهاجرين إلى ميناء المدينة حيث تكفلت بهم فرق الطوارئ التابعة للصليب الأحمر وكذا مصالح الشرطة الوطنية الإسبانية وسلطات الميناء .

وفي نفس السياق تمكن مركب للإنقاذ من رصد وتحديد قارب على بعد 15 ميلا بحريا جنوب شرق جزيرة البوران كان على متنه 36 مهاجرا غير شرعي من بينهم امرأتان وطفلين صغيرين .

وقد تدخلت مجموعة من فرق التدخل من أجل إنقاذ هؤلاء المهاجرين.