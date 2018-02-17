مثل، أمس، 25 شخصا أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض ، تم توقيفهم من طرف المصالح الأمنية بتهمة اختلاس وتحويل أموال عمومية بطريقة غير شرعية والإهمال المفضي إلى اختلاس أموال عمومية والتستر.

وقد جاءت العملية عقب شكوى تلقتها مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية البيض، مفادها اختفاء كمية هامة من النحاس كانت على مستوى محطة تمييع الغاز بطريق أفلو، حيث تمت سرقة 30 قنطارا من هذه المادة.

وبعد استكمال كافة إجراءات التحقيق، أحيل ملف القضية على وكيل الجمهورية الذي أمر بوضع 19 شخصا من الموقوفين رهن الرقابة القضائية.