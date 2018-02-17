وصل سعر سلة خامات الـ 14 لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إلى 62.09 دولار للبرميل مقارنة بالسعر المسجل يوم الأربعاء الفارط حيث وصل إلى 60.62 للبرميل، حسب ما نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني.

وتضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الإنتاج خام صحاري الجزائري و الخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام التصدير الكويتي وخام مربان الإماراتي والإيراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام السدر الليبي وخام بوني النيجيري وخام ميراي الفنزويلي وجيراسول الأنغولي وربيع الخفيف الغابوني وأورينت الإكوادوري .

و سجل خام القياس العالمي مزيج برنت يوم الجمعة ارتفاعا بـ 77 سنتا عن التسوية السابقة إلى 65.10 دولار للبرميل.

و من جهتها سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفاعا بـ 48 سنتا عن التسوية السابقة إلى 61.82 دولار للبرميل.

ويأتي ارتفاع سعر الذهب الأسود في سياق التزام منظمة الدول المصدرة للنفط و شركائها من المنتجين المستقلين بتخفيضات الإمدادات و إمكانية تمديد الاتفاق.

وكانت منظمة "أوبك" ودول من خارجها قد توصلت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 30 نوفمبر 2016 إلى اتفاق يقضي بخفض حجم استخراج النفط بنحو 1.8مليون برميل يوميا اعتبارا من مطلع عام 2017 ليصل إلى 32.5مليون برميل يوميا. واتفقت الدول من خارج المنظمة على أن يبلغ حجم التخفيض الإجمالي لاستخراجها من النفط 558 ألف برميل يوميا تبلغ حصة روسيا منها 300 ألف برميل يوميا. و قرر وزراء الدول المشاركة في اتفاقية خفض إنتاج النفط في نوفمبر الماضي تمديد الاتفاق إلى غاية نهاية 2018.

و قد سجل مستوى الامتثال "مستوى قياسيا" حيث بلغ حوالي 129 بالمائة خلال شهر ديسمبر 2017 فيما بلغ في يناير 2017 نسبة 87 بالمائة حسب ما كانت قد أعلنت عنه اللجنة الوزارية المشتركة للمنتجين الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك لمتابعة اتفاق فيينا لخفض الإنتاج بمناسبة اجتماعها السابع المنعقد بمسقط (سلطنة عمان) يوم 21 يناير الفارط.

للإشارة فإن الاجتماع الثامن للجنة الوزارية المشتركة للمنتجين الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وغير الأعضاء لمتابعة اتفاق فيينا لخفض الإنتاج سيعقد بالمملكة السعودية في أبريل المقبل.