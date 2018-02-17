قُتل 18 شخصا وأصيب 22 آخرين إثر ثلاثة هجمات انتحارية وقعت مساء أمس الجمعة، في مدينة مايدوغوري، بشمال شرقي نيجيريا، حسب ما نقلته وكالة "رويترز".



ونقل ذات المصدر عن مفوض الشرطة في ولاية بورنو داميان شوكوا، صباح اليوم السبت قوله إن "3 هجمات انتحارية، أسفرت عن مقتل 18 شخصا، وإصابة 22 آخرين".

وأضاف المفوض "الهجمات استهدفت سوقا للأسماك، في مركز المدينة، في الثامنة مساء أمس الجمعة بالتوقيت المحلي (19:00 بتوقيت غرينتش).



وتعد ولاية بورنو معقل لجماعة "بوكو حرام" الإرهابية، الواقعة شمال شرقي نيجريا.

