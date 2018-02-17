أعلنت شركة المياه والصرف الصحي بالجزائر العاصمة "سيال"، اليوم السبت، أنه سيكون ثمة انقطاع في التزود بالماء الشروب على مستوى بلديتي باش جراح وبوروبة لمدة يومين هذا الأسبوع بحسب بيان لذات الشركة.

وحسب البيان فإن الانقطاع سيكون ابتداءً من يوم الإثنين 19 فيفري الجاري على الساعة التاسعة صباحا إلى غاية يوم الثلاثاء 20 فيفري على الساعة التاسعة مساءً.

وعزت الشركة أسباب الانقطاع إلى الأشغال الجارية في منطقة وادي أوشايح ببلدية باش جراح ، حيث سيتم ربط قناتين رئيسيتين لتوزيع المياه.

وحسب الشركة فإن انقطاع المياه سيشمل كل احياء بلدية باش جراح : حي باش جراح 1، 2 ، 3 ، حي ديار الجماعة ، الحي التطوري ، حي جنان مبروك ، وحي وادي أوشايح.