تمكنت قوات الأمن الوطني من تحرير فتاة قاصر بولاية تيزي وزو من قبضة مختطفيها ، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.



وأوضح ذات المصدر أن شرطة ولاية تيزي وزو "تمكنت من تحرير فتاة قاصر من قبضة مختطفيها، من إحدى الشقق بدائرة واضية بتيزي وزو، مع توقيف مختطفيها".



وتعود وقائع هذه القضية إلى الأيام القليلة الماضية أين تلقت مصالح أمن دائرة واضية شكوى من قبل أخت الضحية تطلب النجدة من قوات الشرطة لتحرير أختها من خاطفيها.

وقد تم على الفور تشكيل فوج بحث وتحري من قوات الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية وفرقة الشرطة القضائية لأمن الدائرة وفق خطة عمل محكمة.



و تمكن هذا الفوج "بعد حوالي نصف ساعة من التحريات من تحديد موقع الشقة التي توجد بها الفتاة وكذا تحديد هوية صاحبها، وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم استصدار إذن بتفتيش المسكن، حيث تم توقيف شخصين مشتبه فيهما و تحرير الضحية".



وبعد استكمال التحقيقات تم إعداد ملفات جزائية ضد المشتبه فيهما وتقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة.

