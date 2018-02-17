أعلنت النقابة الوطنیة المستقلة للأطباء المقیمین، الیوم السبت، عن مواصلة الإضراب رغم تهديدات الوزير الأول.

وكان أحمد أويحيى هدد أمس من بسكرة، استعمال القانون ضد "الفوضى"، في حالة عدم توقیف الإضراب وأكدت تنسیقیة الأطباء ، إن الإضراب مستمر، وأن مطالبھم مشروعة، وتجاھل الوزير للمطالب ھي ا"لفوضى" بعينها.

كما قال المكلف بالإعلام والمتحدث الرسمي باسم المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار "مسعود بوديبة"، في تصريح لموقع كل شيء عن الجزائر، إن ما حمله أويحيى من لهجة تهديد ووعيد للنقابات المضربة، ليس بجديد متمنيا أن يقدّم حلولا تساعد على تهدئة الوضع وإعادة الاستقرار لكل القطاعات، باعتباره وزيرا أولا من مهامه تقديم الحلول وفتح الحوار بدل إشهار ورقة التهديد “.