قالت وسائل إعلام كردية سورية ووكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن ستة مدنيين عانوا من صعوبات في التنفس عقب ما قالوا إنه هجوم بغاز سام شنته تركيا على بلدة عفرين الخاضعة لسيطرة الأكراد.

ونقلت وسائل الإعلام عن أطباء محليين في عفرين قولهم إن المستشفى استقبل ست حالات لأشخاص يعانون من ضيق في التنفس والقيء والطفح الجلدي. ونقل المرصد السوري لحقوق الانسان نقلا عن أطباء محليين في تقريره. ولم يتسن التأكد من هذه الادعاءات بشكل مستقل.

وقالت سانا ليلة السبت إن تركيا أطلقت عدة قذائف تحتوى على "مواد سامة" على قرية في نطاق عفرين ليلة الجمعة مما أدى إلى إصابة ستة مدنيين بأعراض اختناق.

ولم يعلق الجيش التركي على هذه الأنباء اليوم السبت لكنه أعلن سابقا أنه لا يستخدم أية اسلحة كيميائية أو ذخائر أخرى محظورة في عملية عفرين.