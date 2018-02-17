أوضح التجمع الوطني الديمقراطي، اليوم السبت، أن الاحتجاجات التي عرفها التجمع الشعبي الذي نشطه الأمين العام للحزب أحمد أويحيى، أمس الجمعة، ببسكرة، كان وراءها طلبة الرياضة البدنية بجامعة بسكرة في محاولة لرفع انشغالاتهم إلى الأمين العام للحزب خلال التجمع.

وأشار "الأرندي" في بيان نشره على صفحة الحزب الرسمية على موقع "فايسبوك" إلى أن مجموعة من طلبة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية لجامعة بسكرة حاولوا التشويش على كلمة أحمد أويحيى، الأمين العام للحزب، خلال التجمع الشعبي الذي أشرف عليه بمدينة بسكرة أمس الجمعة بمناسبة إحياء الذكرى الـ21 لتأسيس التجمع، رافعين شعارات تطالب بالاعتراف بشهادتهم الجامعية في الوظيف العمومي قصد تمكينهم من التدريس كأساتذة للتربية البدنية في التعليم بمختلف أطواره.

وأضاف البيان إن تصرف هؤلاء الطلبة كان الغرض منه رفع انشغالات خاصة بهم و"لا علاقة لذلك بالشؤون النظامية للحزب مثلما حاولت بعض الأطراف الترويج له".