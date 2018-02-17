قامت قوات الجيش المغربي والقوات المساعدة، ببناء 10 مراكز مراقبة جديدة على الحدود المتاخمة مع الجزائر.

وكشفت يومية "المساء" المغربية، فإن "الجيش الملكي سيتكلف ببناء 10 مراكز حدودية جديدة لوقف زحف مافيا التهريب وتسلل مشتبه بهم بالإرهاب".

وتأتي الخطوة بعد أن قامت الجزائر ببناء مراكز حدودية على طول خط التماس مع مدن وجدة وبركان وتاوريرت، بالإضافة إلى جرادة، وستتم الزيادة في عدد حرس الحدود المغربي، لضبط حركة شبكات التهريب، ومواجهة خطر التهديدات الإرهابية القادمة من الساحل والصحراء.