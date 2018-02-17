أعلن وزير العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي ، مراد زمالي اليوم السبت بالجزائر العاصمة عن إطلاق برنامج جديد من أجل مرافقة الوكالة الوطنية للتشغيل في التوظيف.

وأوضح الوزير في كلمة خلال ندوة اعتماد واختتام مشروع الشراكة المؤسساتية الموجه لمرافقة تحديث خدمات الاستقبال الهاتفي و الإصغاء للوكالة الوطنية للتشغيل، أنه عقب عصرنة خدمات الاستقبال الهاتفي و الإصغاء للوكالة الوطنية للتشغيل بالتنسيق مع قطب التشغيل الفرنسي سيتم إطلاق مشروعين خلال السنة الجارية. و يتعلق الأمر ببرنامج مرافقة الوكالة الوطنية لإعداد مقياسها للمهني بغرض تحديد بدقة المهن الأكثر صعوبة في التوظيف، و كذا الكفاءات الأكثر طلبا في سوق الشغل.

أما المشروع الثاني فهو تتمة لبرنامج +PROFAS C و الذي يهدف إلى إعادة تصميم عرض الخدمات الهاتفية للوكالة. كما أشار إلى أن التعاون بين الوكالة الوطنية للتشغيل و قطب التشغيل الفرنسي سيتدعم خلال هذه السنة بمشروع التوأمة P3A و ذلك في إطار التعاون مع الإتحاد الأوروبي.

و بالمناسبة أشاد السيد زمالي بعلاقات التعاون الوثيقة بين الجزائر وفرنسا التي مكنت الوكالة الوطنية للتشغيل من الاستفادة من خبرة مصالح قطاع التشغيل الفرنسية و تقاسم الخبرات والممارسات الجيدة في الميدان. كما أشاد بأهمية مختلف برامج التعاون الدولي في تحسين كفاءات الوكالة الوطنية للتشغيل في جانبها المتعلق باحترافية مواردها البشرية..