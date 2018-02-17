بلغت فاتورة استيراد الأجزاء التي تستعمل في تركيب و تجميع المركبات ( CKD/SKD) و الموجهة لصناعة السيارات و المركبات محليا، أكثر من 1.8 مليار دولار في 2017 مقابل 897.35 مليون دولار في 2016، بزيادة قدرها 904.07 مليون دولار (+ 101%).

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن الجمارك الجزائرية، فقد بلغت واردات مجموعة الأجزاء المستخدمة في تركيب السيارات السياحية أكثر من 1.51 مليار دولار في 2017 مقابل 734.4 مليون دولار في 2016، ما يمثل زيادة بحوالي 779 مليون دولار (+ 106%). أما بالنسبة لفاتورة استيراد مجموعة الأجزاء المستخدمة في تجميع و تركيب

مركبات نقل الأشخاص والبضائع، فقد بلغت 288.15 مليون دولار في2017 مقابل 162.96 مليون دولار في 2016 بزيادة قدرها 125.2 مليون دولار (+ 77%).