أعلن وزير السكن والعمران عبد الوحيد تمار عن تسليم ما يقارب 5703 وحدة سكنية عبر التراب الوطني غدا الأحد بمناسبة اليوم الوطني للشهيد المصادف ليوم 18 فيفري.

وحسب ما نشر الوزير على صفحته الرسمية في الفايسبوك فإن الولايات لمعنية هي:

-الشلف بحصة 340 سكن عمومي ايجاري

-تيارت بحصة 864 سكن عمومي ايجاري

-عنابة بحصة 715 سكن عمومي ايجاري

- قالمة بحصة 87 سكن عمومي ايجاري

-المدية بحصة 1046 سكن عمومي ايجاري وما يقارب 106 سكن عمومي تساهمي

-المسيلة بحصة 48 سكن عمومي ايجاري

- معسكر بحصة 75 سكن عمومي ايجاري

-البيض بحصة 307 سكن عمومي ايجاري

- برج بوعريريج بحصة 80 سكن عمومي ايجاري و 80 سكن ترقوي تابع لديوان الترقية و التسيير العقاري

- بومرداس بحصة 26 سكن عمومي ايجاري

-عين الدفلى بحصة 150 سكن عمومي ايجاري و 108 سكن عمومي مدعم

-عين تيموشنت بحصة 749 سكن عمومي ايجاري

-غرداية بحصة 116 سكن عمومي ايجاري

-غليزان بحصة 210 سكن عمومي ايجاري و 576 سكن عمومي مدعم.

- بجاية بحصة 20 سكن عمومي ايجاري